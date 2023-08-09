Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.