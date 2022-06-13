Kilit bölgesinde Uzman Çavuş Gök, şehit oldu MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün taciz ateşi sonucu şehit olduğunu açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün taciz ateşi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Ramazan Gök için taziye mesajı yayımladı. Akar'ın taziye mesajı, bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yayımlandı. Şehit askerin fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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