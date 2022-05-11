Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel