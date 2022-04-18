Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri - Haberler

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Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri

AA - Güncel
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Pençe Kilit Operasyonu Bordo Bereliler ve Komandoların Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe...

Pençe Kilit Operasyonu

Bordo Bereliler ve Komandoların Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri

Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri

Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri

Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri

AA / Güncel

Hulusi Akar, Milli, Irak, TSK, Güncel, Haberler

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