Pençe Kilit Operasyonu - Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri
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Pençe Kilit Operasyonu Bordo Bereliler ve Komandoların Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe...
Pençe Kilit Operasyonu
Bordo Bereliler ve Komandoların Metina, Zap ve Avaşin-Basyan operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.