Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK'ya Ait Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine giriliyor. Bu çerçevede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi. Arama tarama faaliyetleri sonucunda 10 bin 800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ve diğer silahlar ele geçirildi.