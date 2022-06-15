Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum

PENÇE -Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir (31) baba ocağı Aksaray'a getirildi. Veysel Özdemir, "Fizik tedavi sonrası yürümeye başladım. Şu an iyiyim ama yürüyünce ağrılarım oluyor. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Görevimi çok seviyorum. Bu yüzden Hakkari'de 7 yıl kaldım. Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit operasyonunda görevli ikiz çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir, teröristlerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Özdemir, hastanedeki tedavisinin ardından dinlenmek için memleketi Aksaray'da Paşacık Mahallesindeki baba evine geldi. Yaşadıklarını anlatan Gazi Veysel Özdemir şunları söyledi: