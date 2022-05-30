Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu - Haberler

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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