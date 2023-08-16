Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 34 bin 560 piyade tüfeği mermisi, 440 makineli tüfek mermisi, 1588 ağır makineli tüfek mermisi, 25 antitank mermisi ve 20 sevk fişeği imha edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde en son arama tarama faaliyetinde; 34 bin 560 piyade tüfeği mermisi, 440 makineli tüfek mermisi, 1588 ağır makineli tüfek mermisi, 25 antitank mermisi, 20 sevk fişeği ele geçirilerek imha edildi. (DHA)