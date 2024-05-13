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Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

MSB, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB'nin paylaşımında "Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi" denildi. Paylaşımda, ele geçirilen mühimmat ve malzeme şöyle sıralandı:

"??1 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu, 125 adet zırh delici mühimmatı,

??1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,

??1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 adet mühimmatı,

??3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet dolu şarjör ve 4.575 adet mühimmatı,

??2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 2 adet yedek namlu ve 1.152 adet mühimmatı,

??4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,

??2 adet AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü,

??2 adet AT-4 tanksavar silahı,

??1 adet RPO-Shmel tanksavar silahı,

??1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 4 adet anti-tank mühimmatı ve 2 adet sevk fişeği,

??1 adet tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı,

??1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı,

??1 adet 60 mm havan,

??4 adet savunma el bombası, 4 adet taarruz el bombası, 16 adet sis el bombası ve 53 adet el bombası fünyesi,

??4 adet termal silah dürbünü,

??4 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,

??1 adet 3 ayaklı dürbün,

??2 adet Yaesu araç telsizi ve 5 adet Yaesu el telsizi,

??10 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme."

Kaynak: ANKA / Güncel

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