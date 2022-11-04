Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber verildi Güncel Haberler Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, Akçağlayan'ın (30) babası Nurettin Akçağlayan'ın, Taşpazar Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi. Şehidin yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. İki yıllık evli olan Akçağlayan'ın 5 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Aksaray Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.