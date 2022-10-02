Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için cenaze töreni düzenlendi Güncel Haberler Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için cenaze namazı öncesi dua edilmesi Şehidin cenaze namazının kılınması Askerlerin şehidin naaşına top arabasına taşıması Tekbir getiren vatandaşlar Askeri törenle şehidin naaşının Elazığ Belediyesi cenaze nakil aracına konması ELAZIĞ - Pençe-Kilit... Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için cenaze namazı öncesi dua edilmesi Şehidin cenaze namazının kılınması Askerlerin şehidin naaşına top arabasına taşıması Tekbir getiren vatandaşlar Askeri törenle şehidin naaşının Elazığ Belediyesi cenaze nakil aracına konması ELAZIĞ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Güncel Haberler

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