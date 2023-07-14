Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK'lı Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Aramalarda, 3 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir 12.7 milimetre keskin nişancı silahı, 2 el bombası, 45 el telsizi, 4 dolu şarjör, 2 termal silah üstü dürbün, 2 fotoğraf makinesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.