Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK'lı Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Aramalarda, 3 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir 12.7 milimetre keskin nişancı silahı, 2 el bombası, 45 el telsizi, 4 dolu şarjör, 2 termal silah üstü dürbün, 2 fotoğraf makinesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüttü.

Aramalarda, PKK'lı teröristlere ait 3 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir 12.7 milimetre keskin nişancı silahı, 2 el bombası, 45 el telsizi, 4 dolu şarjör, 2 termal silah üstü dürbün, 2 fotoğraf makinesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

Piyade PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title