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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK'lı Teröristlerden Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 9 el bombası, 6 sis bombası, bin makineli tüfek mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 13 uçaksavar mühimmatı, 1 anti-tank mayını, 5 basma düzenek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler mühimmatlar şöyle sıralandı:

9 el bombası, 6 sis bombası, bin makineli tüfek mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 13 uçaksavar mühimmatı, 1 anti-tank mayını, 5 basma düzenek ve çok sayıda yaşam malzemesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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