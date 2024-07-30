Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK'lı Teröristlerden Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler mühimmatlar şöyle sıralandı:

9 el bombası, 6 sis bombası, bin makineli tüfek mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 13 uçaksavar mühimmatı, 1 anti-tank mayını, 5 basma düzenek ve çok sayıda yaşam malzemesi.