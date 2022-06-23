Son dakika haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Aramada, teröristlere ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar silahı, 5 bin uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 doçka uzun namlu, doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, değişik çapta 123 havan, jeneratör, termal şemsiye, güneş paneli, hilti, benzin bidonu, kablo ve örgütsel doküman ele geçirildi.

AA / Güncel

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