Son dakika haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramada, teröristlere ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar silahı, 5 bin uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 doçka uzun namlu, doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, değişik çapta 123 havan, jeneratör, termal şemsiye, güneş paneli, hilti, benzin bidonu, kablo ve örgütsel doküman ele geçirildi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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