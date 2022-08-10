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Msb: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

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Msb: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğü duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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