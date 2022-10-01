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Son dakika haber... Msb: Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Şehit Oldu

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Son dakika haber... Msb: Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Şehit Oldu

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın, açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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