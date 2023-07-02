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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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