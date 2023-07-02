Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin inlerini yerle bir etme çalışmaları devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 Pkk'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.