Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası." parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.