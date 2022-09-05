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Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

PKK Güncel Haberler

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