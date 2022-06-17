Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.
İhlas Haber Ajansı / Güncel