Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da 5 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.