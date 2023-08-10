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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.

Operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

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