Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgusu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title