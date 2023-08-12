Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgusu yapıldı.