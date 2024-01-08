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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK ile mücadele devam edecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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