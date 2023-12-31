Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.