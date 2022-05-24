Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Akar'dan 4 şehit için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Teğmen Abdulkadir Güler için taziye mesajı yayımladı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Abdulkadir Güler, Piyade, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

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