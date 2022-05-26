Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör hedefleri imha ediliyor - Haberler

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör hedefleri imha ediliyor

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör hedefleri imha ediliyor

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatının kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatının kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerce kullanılan mağaradaki havan ve silah mühimmatı, araç gereç, telefona tuzaklı el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılan düzenek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğine dair görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor." ifadesine yer verildi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Tragger, Medya, Silah, Güncel, Haberler

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