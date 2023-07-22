Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Enes Kırmızıkoç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un cenazesi, Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.