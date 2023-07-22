Pençe Kilit Harekatı'nda Yaralanan Uzman Çavuş Şehit Oldu
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Pençe kilit hareketi bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan uzman çavuş Enes Kırmızıkoç kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Uzman çavuz Enes Kırmızıkoç'un şehit haberi üzerine baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Milli Savunma Bakanlığı, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit düştüğü duyuruldu. Uzman çavuş Enes Kırmızıkoç bugün yapılacak törenin ardından Memleketi Van'ın Erciş ilçesinde defnedilecek. Şehit'in baba ocağına gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu şehitin babasıyla ve ailesiyle görüşüp taziyelerini bildirdi.
Pençe kilit hareketi bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan uzman çavuş Enes Kırmızıkoç kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur.
Uzman çavuz Enes Kırmızıkoç'un şehit haberi üzerine baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Milli Savunma Bakanlığı, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit düştüğü duyuruldu. Uzman çavuş Enes Kırmızıkoç bugün yapılacak törenin ardından Memleketi Van'ın Erciş ilçesinde defnedilecek.
Şehit'in baba ocağına gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu şehitin babasıyla ve ailesiyle görüşüp taziyelerini bildirdi. - VAN