Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin (pervane kolu) çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un hastanede şehit olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç, derhal hastaneye sevk edilmiş; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı paylaştı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -