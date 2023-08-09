Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in ailesine şehit haberi verildi

KUZEY Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) şehit haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yaşayan ailesine verildi. Şehit Kemal Özek'in isminin 1981 yılında şehit olan babasının amcasının isminden aldığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Özek'in şehit haberi Denizli'nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesinde yaşayan baba Ayhan Özek (53) ve anne Aysel Özek'e (48), Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, askeri yetkililer tarafından verildi. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Haberin verilmesiyle fenalık geçiren baba Ayhan Özek, acil sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, Şehit olan Özek'in 29 yaşındaki kardeşi Ali Özek'in ise de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit Kemal Özek'in isminin babasının amcası olan Kemal Özek' den aldığı babasının amcasının ise, 1981 yılında Kırklareli'de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

SAVUNMA BAKANLIĞIN'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. ifadeleri kullanıldı.