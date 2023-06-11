Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un acı haberi ailesine verildi

KUZEY Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in (37) acı haberi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine verildi.

KUZEY Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in (37) acı haberi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Çavuş Halil Şahin'in şehit olduğu haberini, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Şahin'in ailesi gözyaşlarına boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin'e, askeri yetkililer teselli vermeye çalıştı. 2 çocuk babası Şahin'in cenazesinin yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. (DHA)