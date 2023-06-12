Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya toprağa verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.