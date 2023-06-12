Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın (32) cenazesi memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün, el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 5 yıllık uzman çavuş Kaya'nın cenazesi dün memleketi Konya'da getirildi. Kaya'nın naaşı bugün de dini ve askeri törenin yapıldığı Musalla Mezarlığı Namazgahına getirildi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri arken, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'KUZUM BENİ BIRAKIP NEREYE GİTTİN' Ağabey Cemal Kaya da, kardeşinin tabutunu taşıdı. 2 çocuk annesi Meryem Kaya, oğlunun tabutuna sarılıp "Kuzum beni bırakıp nereye gittin" diyerek ağladı. Şehit Kaya'nın babası Hamza Kaya'nın birkaç yıl önce vefat ettiği belirtildi. Kendisine ev satın alan bekar Kaya'nın ilerleyen yıllarda evlenip, bu evde yaşamayı planladığı öğrenildi. Kaya'nın cenazesi kılınan namaz sonrası Konya Şehitliğine defnedildi.