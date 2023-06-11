Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya'nın acı haberi ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya'nın acı haberi, Konya'daki ailesine ulaştı. 5 yıllık uzman çavuş olan Kaya'nın şehadet haberi sonrası ailesi büyük üzüntü yaşadı.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya'nın (32) acı haberi, Konya'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile Siirt 3'üncü Komanda Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 5 yıllık uzman çavuş olan Kaya'nın acı haberi, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. 2 çocuk annesi Meryem Kaya, oğlunun şehit düştüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kaya'ya hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Bekar olan şehit Kaya'nın babası Hamza Kaya'nın birkaç yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberi sonrası ağabey Cemal Kaya, taziyeleri kabul etti. Şehit Kaya'nın cenazesinin, yarın öğle vakti Konya'da defnedilmesi bekleniyor. (DHA)