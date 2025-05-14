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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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