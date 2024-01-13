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Irak'ta terör saldırısında şehit olan 9 asker için tören düzenlendi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer üst düzey askeri yetkililer katıldı. Şehitler, törenin ardından memleketlerine defnedilmek üzere uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısında şehit olan 9 asker için Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan terör saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Hakan Gün ve Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Kemal Batur ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin için bugün Şırnak'ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile katıldı. Şehitler törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Şırnak Tören Terör Güncel Haberler

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