Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi Sivas'a getirildi

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi, askeri törenin ardından Sivas'a getirildi. Cenaze, ailesi ve askeri personel tarafından karşılandı ve köyünde toprağa verilecek.

PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ağır yaralandı. Hakkari Işıklı Sahra Hastanesi'ne kaldırılan Sözleşmeli Er Kavlak burada yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi Van'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen cenazeyi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, şehidin anne-babası Yurdagül-Ebubekir Kavlak, yakınları ve askeri personel katıldı. Şehidin cenazenin uçaktan indirilerek askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldüğü sırada babası Ebubekir Kavlak ile annesi Yurdagül Kavlak gözyaşlarını tutamadı. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin acılı babayı teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi havaalanındaki karşılama sonrası Kangal ilçesine bağlı Havuz köyüne götürüldü. Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından köyde toprağa verilecek.