'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel