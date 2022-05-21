'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor - Haberler

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'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor" denildi.

Son olarak bölgedeki sığınıkta doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin doçka makineli tüfek mühimmatı, 210 havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı,

5 adet RPG-7 anti tank mühimmatının ele geçirilip, imha edildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli, Silah, Güncel, Haberler

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