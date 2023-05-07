Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 2 USB harici bellek, 4 hafıza kartı, 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi.