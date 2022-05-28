Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.

AA / Güncel