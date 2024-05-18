Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için Şırnak'ta tören düzenlendi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için Şırnak'ta tören düzenlendi. Şehidin naaşı alana getirilerek katafalka konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Duanın ardından şehidin naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü ve hava yoluyla Erzurum'a uğurlandı. Törene Şırnak Valisi, 23. Piyade Tümen Komutanı ve diğer yetkililer ile askerler katıldı.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için Şırnak'ta tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Kabala'nın cenazesi hava yoluyla Erzurum'a uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirmişti.???????