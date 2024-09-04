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Irak'ın Kuzeyinde Kalp Krizi Geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyetleri sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastaneye sevk edilen Ayan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakanlık, Ayan'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel ankara

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