Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Düştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekat bölgesinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan P. Bnb. Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 4 Eylül 2024 tarihinde icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan P. Bnb. Osman Ayan'ın şehit olduğunu açıkladı. Açıklama şöyle:

"Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, 04 Eylül 2024 tarihinde icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."