Pencap'ta LPG Tankeriyle Kamyonetin Çarpışması: 4 Ölü, 30 Yaralı

YENİ DELHİ, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bir kamyonetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dolu tanker ile çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 30 kişinin çeşitli derece yanıkları bulunduğu, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaza, cuma gecesi Pencap'ın başkenti Chandigarh'ın yaklaşık 137 kilometre kuzeybatısındaki Hoshiarpur bölgesindeki bir sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Yetkililere göre kaza sonrası çıkan yangında çevrede bulunan 4 ev ve 15 dükkan hasar gördü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.