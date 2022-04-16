Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edemedi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edemedi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 31. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu yerini Attila Szalai'ye bırakırken, tribünlerin yoğun desteği altında saha kenarına geldi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title