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Pelin Karaca'nın Cinayet Şüphesi: Ali Uysal Tutuklandı

Pelin Karaca'nın Cinayet Şüphesi: Ali Uysal Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan Pelin Karaca'nın cesedinin bulunmasının ardından, cinayet şüphelisi Ali Uysal tutuklandı. Uysal, ifadesinde Pelin'in bir kaza sonucu öldüğünü iddia etti.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca'yı öldürüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğünü itiraf eden Ali Uysal (37) polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uysal, ifadesinde, "Pelin ile gezmeye gitmiştik, arabanın önündeydi, araba hareket etti. Pelin altında kaldı, korktum, gömdüm" dedi.

Haber: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir Cinayet Manisa Kaza

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