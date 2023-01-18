Pelin, ev sahibine babası olarak tanıttığı kişi tarafından öldürüldü (2)
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TUTUKLANDIBursa'nın Kemalpaşa ilçesinde Pelin Sezer'i (28) tabanca ile 11 el ateş ederek öldürdüğü şüphesiyle İstanbul'da yakalanan Mehmet Mehdi Okulevi (65), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde Pelin Sezer'i (28) tabanca ile 11 el ateş ederek öldürdüğü şüphesiyle İstanbul'da yakalanan Mehmet Mehdi Okulevi (65), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel