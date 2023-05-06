Pelikan ailesi Kars Barajı'nda görüntülendi

KARS - Pelikan ailesi Kars Baraj Gölü'nde görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen pelikanlar, baraj gölünde yerini almaya başladı. Gruplar halinde baraj sularında yiyecek arayan pelikanlar, yuvalarını burada yapıyor.

Özellikle Pelikanların yoğunlukta görüldüğü Kars Baraj Gölü, adeta kuş cenneti haline geldi. Yüzlerce kuşun aynı arada bulunduğu göl, fotoğrafçılarında ilgisini çekiyor.

Pelikanların Kars'a geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars Barajı'nın olduğu bölgedeyiz. Daha önce Kuyucuk Gölü'nde bulunan su kuşları tamamen Kars Barajı'nda yer alıyor. Pelikanlar, karabataklar, ördekler, martılar ve bir çok kuş çeşidi Kars Barajı'na gelmeye başladı. Buda güzellik oluşturuyor. Buradan doğaseverlere, yaban hayatını takip eden fotoğrafçılara tavsiye ederim, burada her kuş çeşidini görmek mümkün" dedi.

Öte yandan Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte yüzlerce su kuşu bölgeyi yaşam alanları olarak seçti. Yuvalarını burada yapan kuşlar, adeta görenleri büyülüyor. Pelikanları ve su kuşlarını görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, kuşları rahatsız etmeden uzaktan bol bol fotoğraf çekerek, kuşları gözlemliyor.